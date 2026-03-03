Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung, Zeugenaufruf

Hausach (ots)

In der Eisenbahnstraße zwischen dem Bahnhof und einer Tankstelle ereignete sich am Montag ein Vorfall mit einem Messer, der zu einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Körperverletzung führte. Gegen 16:45 Uhr soll ein bislang unbekannter Jugendlicher, mutmaßlich zwischen 17 und 18 Jahren alt, mit einem Klappmesser einen 12-Jährigen angegriffen haben, der dabei leichte Verletzungen erlitt. Der Angreifer, der vom Opfer als Person mit sonnengebräunter Haut und gebückter Haltung beschrieben wird, soll zum Zeitpunkt des Vorfalls ein weißes T-Shirt mit einem schwarzen Nike-Emblem auf der Vorderseite sowie eine hellblaue Jeanshose getragen haben. Die Ermittlungen werden vom Polizeiposten Wolfach geleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07834 8357-0 zu melden.

