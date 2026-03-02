Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Mehrere Sommerreifen entwendet, Zeugenaufruf

Hausach (ots)

Bislang Unbekannte entwendeten vergangene Woche insgesamt drei Komplettsätze von Leichtmetall-Sommerreifen in der Dorfstraße und der Hegerfeldstraße. Im Zeitraum zwischen Dienstag (24.02.2026), 7 Uhr und Mittwoch (25.02.2026), 17 Uhr sollen in der Hegerfeldstraße zwei Komplettsätze Sommerreifen aus einer Tiefgarage entwendet worden sein. In der Dorfstraße wurden nach bisherigen Erkenntnissen am Samstag (28.02.2026) zwischen 12:30 Uhr und 19 Uhr vier weitere Sommerreifen aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Von dem oder den Dieben sowie der Beute im Wert von insgesamt rund 3.500 Euro fehlt bislang jede Spur. Wer in diesem Zusammenhang in den oben genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07834 8357-0 an die Ermittler des Polizeiposten Wolfach. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass man vermehrt darauf achten sollte, dass Garagenzugänge abgeschlossen sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell