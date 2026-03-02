PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach mutmaßlichen Raubdelikt gesucht

Offenburg (ots)

Ein älterer Mann ist laut seinen Schilderungen am Sonntagmittag von zwei bislang unbekannten Personen in der Weingartenstraße überfallen worden. Eine Frau und ein Mann hätten ihm hierbei eine wertvolle Armbanduhr abgenommen und geraubt. Der Überfallene sei gegen 12:45 Uhr von einem Mann aus einem grauen Mercedes (älteres Modell) mit heruntergelassener Fahrzeugscheibe angesprochen worden. Der Fremde hätte ihm verschiedene Goldketten zum Kauf angeboten, was der Senior jedoch ablehnte. Als sich der Angesprochene abwandte und weiterlief, sei er von hinten von einer Frau umklammert und festgehalten worden. Ein Mann habe dann die getragene Armbanduhr von seinem Handgelenk gerissen, woraufhin die beiden mutmaßlichen Räuber mit dem grauen Mercedes in Richtung Stadtmitte flüchteten. Zurück blieb ein verdutzter Senior mit leichten Verletzungen an seinen Händen und am Unterarm. Die Flüchtenden wurden als arabisch aussehend beschrieben und hätten beide eine normale Statur gehabt. Der Mann habe volles, dunkles Haar, teilweise ergraut gehabt. Die Frau habe ein graues Jäckchen und ein graues Kopftuch getragen. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung gerieten zwei Verdächtige in eine Kontrolle von Beamten des Polizeireviers Offenburg. Ob die beiden Kontrollierten mit dem Vorfall in Verbindung stehen, ist Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeugen des Geschehens oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 erbeten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

