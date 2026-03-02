Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Rauchentwicklung

Rastatt (ots)

Kräfte der Feuerwehr und der Polizei sind seit Montagvormittag (11:30 Uhr) nach einer starken Rauchentwicklung in einem Zweifamilienhaus im Fliederweg im Einsatz. Derzeit liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse über die Entstehung vor. Möglicherweise ist die Ursache in einem technischen Defekt eines Elektrogerätes zu suchen. Der Fliederweg ist momentan zwischen dem Asternweg und der Gartenstraße. Derzeit liegen keine Erkenntnisse über möglicherweise verletzte Personen vor.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell