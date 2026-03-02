Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch/Lautenbach - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Oberkirch/Lautenbach (ots)

Nach einem vorausgegangenem Streit zwischen einem 28-jährigen Mann und einer 17-jährigen Heranwachsenden ist es am vergangenen Sonntag in Lautenbach im Rahmen eines Polizeieinsatzes zu Widerstandshandlungen gekommen. Ein Streifenteam des Polizeirevier Achern stellte die Personen am Fahrbahnrand fest. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben dürfte und bereits Verletzungen aufwies, schritten die Beamten ein. Aufgrund seines Verhaltens musste der 28-Jährige zunächst von den Polizisten fixiert werden. Ihm gelang es jedoch, sich zu befreien und fußläufig zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung klickten dann die Handschließen. Der Mann widersetzte sich auf dem Weg in den Streifenwagen und auf der Fahrt zum Polizeirevier weiterhin stark durch Tritte, Schläge und gar durch Ausstoßen von Speichel. Durch die Angriffe wurde ein Polizeibeamter an der Hand verletzt. Gegen den 28-Jährigen wurden Strafanzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie weiterer Delikte eingeleitet. /ml

