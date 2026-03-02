PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch/Lautenbach - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Oberkirch/Lautenbach (ots)

Nach einem vorausgegangenem Streit zwischen einem 28-jährigen Mann und einer 17-jährigen Heranwachsenden ist es am vergangenen Sonntag in Lautenbach im Rahmen eines Polizeieinsatzes zu Widerstandshandlungen gekommen. Ein Streifenteam des Polizeirevier Achern stellte die Personen am Fahrbahnrand fest. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben dürfte und bereits Verletzungen aufwies, schritten die Beamten ein. Aufgrund seines Verhaltens musste der 28-Jährige zunächst von den Polizisten fixiert werden. Ihm gelang es jedoch, sich zu befreien und fußläufig zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung klickten dann die Handschließen. Der Mann widersetzte sich auf dem Weg in den Streifenwagen und auf der Fahrt zum Polizeirevier weiterhin stark durch Tritte, Schläge und gar durch Ausstoßen von Speichel. Durch die Angriffe wurde ein Polizeibeamter an der Hand verletzt. Gegen den 28-Jährigen wurden Strafanzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie weiterer Delikte eingeleitet. /ml

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 11:03

    POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Einbruch in Tankstelle

    Kehl, Goldscheuer (ots) - Bislang Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle in der Römerstraße verschafft. Gegen 3:15 Uhr schlugen die mutmaßlichen Diebe die Fensterscheibe der Eingangstüre ein und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge anschließend Zigaretten und diverse andere Waren. Der Höhe des dadurch entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht genau ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:47

    POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Einbruch in Tankstelle

    Kehl, Goldscheuer (ots) - Bislang Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle in der Römerstraße verschafft. Gegen 3:15 Uhr schlugen die mutmaßlichen Diebe die Fensterscheibe der Eingangstüre ein und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge anschließend Zigaretten und diverse andere Waren. Der Höhe des dadurch entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht genau ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:25

    POL-OG: Rastatt - Gebäudebrand

    Rastatt (ots) - Ein Gebäudebrand in der Lyzeumstraße hat am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Durch den Brand war das Treppenhaus so stark verraucht, dass es insgesamt vier erwachsenen Bewohnern und einem Kleinkind zunächst nicht möglich war, ihre Wohnung zu verlassen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr Rastatt konnten zwei der Bewohner über einen Balkon im ersten Obergeschoss mit Hilfe einer Drehleiter gerettet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren