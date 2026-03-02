POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Einbruch in Tankstelle
Kehl, Goldscheuer (ots)
Bislang Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle in der Römerstraße verschafft. Gegen 3:15 Uhr schlugen die mutmaßlichen Diebe die Fensterscheibe der Eingangstüre ein und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge anschließend Zigaretten und diverse andere Waren. Der Höhe des dadurch entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Nach einer Spurensicherung durch Kriminaltechniker vor Ort, haben deren Kollegen des Polizeireviers Kehl nun die Ermittlungen aufgenommen.
/mk
