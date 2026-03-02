POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Einbruch in Tankstelle

Rastatt (ots) - Ein Gebäudebrand in der Lyzeumstraße hat am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Durch den Brand war das Treppenhaus so stark verraucht, dass es insgesamt vier erwachsenen Bewohnern und einem Kleinkind zunächst nicht möglich war, ihre Wohnung zu verlassen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr Rastatt konnten zwei der Bewohner über einen Balkon im ersten Obergeschoss mit Hilfe einer Drehleiter gerettet ...

mehr