Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Kabel von Firmengelände gestohlen

Oberkirch (ots)

Nach einem Einbruch auf ein Firmengelände in der Hauptstraße haben die Beamten des Polizeipostens Oberkirch die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Freitagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 9:30 Uhr, gewaltsam Zugang zum Gelände. Er soll den Zaun beschädigt und Kabel aus einem Container für Kabelschrott gestohlen haben. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

