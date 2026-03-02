PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elchesheim-Illingen, L78a - Motorradfahrer nach Überholmanöver schwer verletzt

Elchesheim-Illingen (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagmittag auf der Hauptstraße hat ein 57 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen davongetragen. Der Kraftradfahrer soll kurz vor 13 Uhr auf der L78a in Richtung Au am Rhein unterwegs gewesen sein und zwischen einem dortigen Kreisverkehr und dem Ortsausgang ein Auto überholt haben. Hierbei ist er mit einem entgegenkommenden Toyota eines 32-Jährigen zusammengestoßen. Der 57-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht - der Autofahrer blieb unversehrt. Den Sachschaden beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf etwa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

