PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Fußgängerin schwer verletzt

Gaggenau (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto kam es am Freitag in Gaggenau. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 27-jährige Golf-Fahrerin gegen 14 Uhr die Schulstraße und stieß mit einer 71-jährigen Fußgängerin zusammen, welche kurz vor der Einmündung zur Konrad-Adenauer-Straße die Fahrbahn überqueren wollte. Die Seniorin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallablaufes aufgenommen.

/bab

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 05:40

    POL-OG: Baden-Baden - Wohnungsbrand mit verletzter Person

    Baden-Baden (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Berufsfeuerwehr Baden-Baden mit weiteren Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei gegen 04:11 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Karlsruher Straße alarmiert. Aus bislang unbekannten Gründen geriet eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus in Brand. Der ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 16:33

    POL-OG: Offenburg - Erfolgreiche Fahndung - Nachtragsmeldung -

    Offenburg (ots) - Nach dem mutmaßlich räuberischen Diebstahl am Freitagvormittag im Bereich des Marktplatzes sind die Ermittler neben dem als Zeugen gesuchten Autofahrer zudem auf der Suche nach einer weiteren wichtigen Zeugin. Die Frau habe den Paketauslieferer angesprochen und ihn darauf aufmerksam gemacht, dass zwei Männer Pakete aus seinem Auslieferungsfahrzeug herausnehmen würden. Sie hätte von den verdächtigen ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 16:23

    POL-OG: Baden-Baden, B3 - Gefährlich und verantwortungslos / Wer wurde gefährdet?

    Baden-Baden (ots) - Das überaus verantwortungslose Fahrverhalten im Zusammenhang mit einer Flucht vor einer Polizeikontrolle zieht für einen Autofahrer nun Anzeigen wegen verschiedener Verstöße nach sich. Während einer Streifenfahrt von zivilen Beamten der Bundespolizeiinspektion Offenburg auf der B3 in der Nähe von Baden-Baden fiel der Streife am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren