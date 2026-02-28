Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Fußgängerin schwer verletzt

Gaggenau (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto kam es am Freitag in Gaggenau. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 27-jährige Golf-Fahrerin gegen 14 Uhr die Schulstraße und stieß mit einer 71-jährigen Fußgängerin zusammen, welche kurz vor der Einmündung zur Konrad-Adenauer-Straße die Fahrbahn überqueren wollte. Die Seniorin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallablaufes aufgenommen.

/bab

