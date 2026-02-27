Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Erfolgreiche Fahndung - Nachtragsmeldung -

Offenburg (ots)

Nach dem mutmaßlich räuberischen Diebstahl am Freitagvormittag im Bereich des Marktplatzes sind die Ermittler neben dem als Zeugen gesuchten Autofahrer zudem auf der Suche nach einer weiteren wichtigen Zeugin. Die Frau habe den Paketauslieferer angesprochen und ihn darauf aufmerksam gemacht, dass zwei Männer Pakete aus seinem Auslieferungsfahrzeug herausnehmen würden. Sie hätte von den verdächtigen Personen auch Bilder gefertigt. Die bislang unbekannte Frau, möglicherweise auch eine Touristin, wird gebeten sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

/wo

Pressemitteilung vom 27.02.2026, 12:24 Uhr

Offenburg - Erfolgreiche Fahndung

Ein mutmaßlich räuberischer Diebstahl auf einen Paketauslieferer hat am Freitagvormittag im Bereich des Marktplatzes eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen sollen mindestens zwei männliche Personen gegen 11 Uhr Pakete und ein Handy aus einem Auslieferungsfahrzeug an sich genommen haben. Als der Fahrer zurückkehrte und die Männer überraschte, soll er geschlagen worden sein. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung stieß eine Streife des Polizeireviers Offenburg nach einem Zeugenhinweis in der Gaswerkstraße auf einen Verdächtigen. Dem 31-Jährigen wurde die vorläufige Festnahme erklärt und für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Die Personalien des Hinweisgebers, ein etwa 60 bis 70 Jahre alter Mann, unterwegs mit einem weißen Auto, möglicherweise mit einem VW Caddy mit Aufdruck eines Firmenemblems, konnten wegen der durchzuführenden Festnahme nicht mehr erhoben werden. Der Mann und auch andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg oder unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/wo

