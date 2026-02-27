Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Au am Rhein - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rastatt, Au am Rhein (ots)

Ein bislang Unbekannter hat in der Waldstraße einen Unfall verursacht und sich danach vom Ort des Geschehens entfernt, ohne den Vorfall zu melden und seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 14:30 Uhr, kollidierte der Gesuchte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten silbernen BMW des Modells 530D und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Am BMW konnte blaue Farbe festgestellt werden, die mit dem Verursacherfahrzeug in Verbindung stehend dürften. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden unter der Rufnummer 07222 761-0 um Kontaktaufnahme beim Polizeirevier Rastatt gebeten.

/sk

