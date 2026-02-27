Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Offenburg (ots)

Nach dem Hinweis einer Zeugin ist es Beamten des Polizeireviers Offenburg am Montagmorgen im Zuge einer Fahndung gelungen, in der Vogesenstraße einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festzunehmen. Die Hinweisgeberin verständigte hierbei die Polizei und schilderte, dass sie von dem später vorläufig Festgenommenen belästigt worden und der Verdächtige möglicherweise mit einem gestohlenen Elektrofahrrad unterwegs sei. Die Vorahnung hat sich dann wenig später bewahrheitet, als eine Streifenbesatzung bei der Fahndung einen 48-Jährigen kontrollierte, der sich beim Erblicken des Streifenwagens in einen Hinterhof zurückzog. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass das auffällige neogrünen Fahrrad in Oberkirch gestohlen wurde und die Bestohlene beim Polizeiposten Oberkirch Anzeige erstattet hatte. Während das sichergestellte Velo seiner glücklichen Eigentümerin ausgehändigt werden konnte, erwarten den amtsbekannten, mutmaßlichen Dieb juristische Konsequenzen.

