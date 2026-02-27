POL-OG: Rastatt - Erfolgreiche Fahrzeugsuche - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Rastatt (ots)
Beamte des Polizeireviers Rastatt haben am Montagvormittag eine 82-jährige Frau bei der Suche nach ihrem geparkten Auto erfolgreich unterstützt. Die Seniorin erzählte den Polizisten, dass sie nach einem Krankenhausbesuch etwas gedankenverloren war und bereits seit einer Stunde vergeblich nach ihrem Gefährt suche. Nach einer gemeinsamen Ausschau fanden die hilfsbereiten Polizisten das Fahrzeug in der Gartenstraße.
