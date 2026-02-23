Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Straßenraub + Mülltonne angezündet - Festnahme + Rucksack geklaut - Festnahme nach Fahndung + Mülltonne brennt + Unfall mit Tiertransporter + Über Balkon geklettert

Giessen (ots)

Pohlheim: Straßenraub - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Raubes in Holzheim. Den Angaben zufolge befand sich ein 55-Jähriger am Freitagabend (20.2.) in der Wiesstraße. Gegen 21.10 Uhr näherten sich von hinten zwei Unbekannte, drückten den Mann auf den Boden und klauten ihm eine Umhängetasche mit Geldbörse. Eine sofortige Fahndung nach den Räubern blieb erfolglos. Das Opfer erlitt bei der Tat Verletzungen. Die Flüchtigen wurden beide als etwa 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und mit heller Haut beschrieben. Beide sprachen Deutsch mit nicht näher beschriebenem Akzent, trugen dunkle Kleidung mit Kapuze und hatten einen Dreitagebart. Einer hat eine hagere, der andere eine kräftigere Figur.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Raub mitbekommen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt? Wer kann Hinweise zu den beiden Flüchtigen geben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Mülltonne angezündet - Festnahme

Am Freitagabend (20.2.) brannte eine Mülltonne und ein Dixiklo im Fasanenweg. Zivil eingesetzte Einsatzkräfte beobachteten gegen 19.40 Uhr eine verdächtige Person, die vom Brandort wegrannte. Die Jugendliche verschwand in einem Haus. Die Einsatzkräfte konnten schnell ermitteln, dass es sich um eine 15-Jährige handelt, die bereits in der Vergangenheit durch Sachbeschädigung an einem Wahlplakat auffiel. Sie musste, ebenso wie zwei mutmaßlich die Tat unterstützende 13- und 16-Jährige, mit zur Dienststelle. Alle drei wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurde niemand verletzt, der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Gießen: Mülltonne brennt

Eine Großmülltonne (400 l) brannte gestern gegen 17.50 Uhr im Eichendorffring. Eine weitere Tonne wurde offenbar versucht, in Brand zu setzten. Es kam nicht zu einem Feuer. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Zu möglichen Verursachern gibt es bislang keine konkreten Hinweise. Ob ein Zusammenhang zum Brand vom Freitag besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Rucksack geklaut - Festnahme nach Fahndung

Einen Fahndungserfolg konnte die Gießener Polizei nach einem Diebstahl am Sonntagabend (22.2.) verzeichnen. Aus einer Gaststätte in der Nähe des Bahnhofs klaute ein Unbekannter gegen 19.50 Uhr den Rucksack eines Gasts. Es lag eine Täterbeschreibung von zwei Verdächtigen vor, zudem wurden die Videobilder der Gaststätte zeitnah ausgewertet. Dies führte letztlich zur Festnahme zweier Tatverdächtiger im Umfeld. Passanten fanden zudem im Nachgang den Rucksack auf und verständigten die Polizei. So konnte der Rucksack an den Eigentümer übergeben werden. Die Festgenommenen mussten mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die 28 und 35 Jahre alten Männer diese wieder verlassen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.

Lich: Unfall mit Tiertransporter

Ein mit Schweinen beladener Tiertransporter verunfallte gestern nahe Lich-Eberstadt. Der LKW mit Anhänger befuhr einen Feldweg. Gegen 18.05 Uhr kippte der Anhänger plötzlich auf die Seite, vermutlich war dieser auf aufgeweichten Untergrund geraten. Bei dem Unfall kamen 13 Schweine ums Leben. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr und das Veterinäramt waren vor Ort im Einsatz. Die restlichen Schweine wurden auf einen organisierten Ersatztransporter geladen. Die Bergung dauerte mindestens bis in den Abend an, die Schadensumme ist noch unklar.

Grünberg: Über Balkon geklettert

In der Schulstraße kletterte ein Einbrecher am Freitag (20.2.) auf den Balkon einer Wohnung im Hochparterre. Zwischen 18.15 Uhr und 20.30 Uhr brach er die Balkontür auf und durchsuchte die Wohnräume nach Wertgegenständen. Ohne Beute machte er sich unbemerkt davon.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

