Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Scheibe bei Einbruchsversuch beschädigt + Durch Fenster eingestiegen + Einbruch in Apotheke + Oldtimer ausgebrannt - Hinweise zu Tat und Fahrzeug erbeten + u.v.m.

Hüttenberg: Scheibe bei Einbruchsversuch beschädigt

Unbekannte hoben am Samstag (21.02.2026) den Rollladen der Terrassentür eines Einfamilienhauses "Am Bubental" in Rechtenbach an und beschädigten anschließend die Glasscheibe der Tür. Ins Haus gelangten die Täter nicht. Sie blieben ohne Beute. Die Tatzeit kann auf 16:45 Uhr bis 21:40 Uhr eingegrenzt werden. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wetzlar entgegen (Tel.: 06441 9180).

Leun: Durch Fenster eingestiegen

Durch ein Fenster stiegen Einbrecher am Sonntag (22.02.2026) in ein Einfamilienhaus im Möttbachweg in Leun ein. Zwischen 17:00 Uhr und 22:20 Uhr durchsuchten die Täter mehrere Räume. Dabei ließen sie einen Bildschirm und Parfum mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06441 9180 an die Wetzlarer Kriminalpolizei zu wenden.

Solms: Einbruch in Apotheke

Einbrecher drangen in der Zeit zwischen Sonntag (22.02.2026), 18:00 Uhr und Montag (23.02.2026), 07:45 Uhr in eine Apotheke in der Lindenstraße in Burgsolms ein. Die Täter betraten mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, kann bislang noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Tat geben? Zeugen können unter Tel.: 06441 9180 Kontakt mit der Kripo in Wetzlar aufnehmen.

Solms: Autoscheibe eingeschlagen

"Am Nußbaum" in Oberbiel schlug ein Unbekannter eine Scheibe eines Opel Astra ein. Der Dieb griff sich aus dem Auto eine Parkscheibe. Wertgegenstände befanden sich nicht im Fahrzeug. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (22.02.2026), 17:30 Uhr und Montag (23.02.2026), 10:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 9180).

Waldsolms: Oldtimer ausgebrannt - Hinweise zu Tat und Fahrzeug erbeten

Gegen 22:45 Uhr meldeten Zeugen am Sonntagabend (22.02.2026) bei der Rettungsleitstelle des Lahn-Dill-Kreises ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz entlang der L 3055 zwischen Brandoberndorf und Grävenwiesbach. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Das Auto brannte vollständig aus. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen 8er BMW mit V12-Motor und Klappscheinwerfern. Das Alter des BMW wird auf circa 35 Jahre geschätzt. Die Ermittler der Kriminalpolizei aus Wetzlar fragen daher: Wem ist ein solcher Oldtimer bekannt? Wer kann Hinweise auf einen 8er BMW mit Klappscheinwerfern geben? Wem sind am Sonntagabend in der Nähe des Parkplatzes an der L 3055 zwischen Brandoberndorf und Grävenwiesbach verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Wetzlar: In Gaststätte bedient

Im Zeitraum zwischen Samstag (21.02.2026), 23:30 Uhr und Sonntag (22.02.2026), 07:30 Uhr schlugen Diebe bei einer Gaststätte am Haarplatz eine Fensterscheibe ein. Die Täter griffen durch die Öffnung und entwendeten unter anderem Schnapsflaschen und -gläser. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Wetzlarer Kripo zu melden (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Zwei Autos aufgebrochen

In Wetzlar-Steindorf kam es in der Nacht zu Sonntag (22.02.2026) zu zwei Autoaufbrüchen. Zwischen 06:50 Uhr und 07:20 Uhr zerstörte ein Dieb in der Jahnstraße eine Seitenscheibe eines grauen Renault. Er ließ Münzgeld in Höhe von 5 EUR mitgehen. Bei einem schwarzen BMW in der Bachstraße erbeutete der Täter zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr ein Portemonnaie sowie eine Sporttasche mit Sportbekleidung, nachdem er auch dort eine Scheibe eingeschlagen hatte. In beiden Fällen bittet die Polizeistation Wetzlar um Hinweise (Tel.: 06441 9180).

