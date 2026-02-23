Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Hungen/L3481/A4: Ladendiebe flüchten - U-Haft nach Verfolgungsfahrt

Giessen (ots)

Am Freitag (20.2.) teilte Personal einer Hungener Drogerie der Polizei mit, dass soeben ein bekannter Ladendieb erneut gestohlen habe. Noch während der Mitteilung verließ der Dieb den Markt, stieg in ein Auto und fuhr davon. Einer entsandten Streife der Grünberger Polizei kam der Mercedes gegen 14 Uhr am Ortsausgang von Hungen entgegen. Die Polizisten wendeten und versuchten, das Fahrzeug anzuhalten. Sämtliche Anhaltesignale ignorierte der Fahrer jedoch, stattdessen trat er aufs Gas und raste davon. Die Streife forderte Unterstützung an und nahm die Verfolgung auf. Die Streife verfolgte das Fahrzeug, im Bereich der Landesstraße 3481 nahe Laubach-Wetterfeld brach sie die Verfolgung jedoch aufgrund der riskanten Fahrweise ab. Zwischenzeitlich beschleunigte der Flüchtige auf über 160 km/h.

Im Rahmen der Fahndung bemerkte eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld den gesuchten Mercedes später. Die Beamten konnten das Fahrzeug auf der Autobahn 4 nahe Bad Hersfeld anhalten und zwei Fahrzeuginsassen festnehmen. Verletzt wurde niemand. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte Kosmetika, die mutmaßlich aus einem Diebstahl stammen. Erste Ermittlungen ergaben zudem, dass den Festgenommenen vermutlich weitere Ladendiebstähle zuzuordnen sind. Sie mussten mit zur Dienststelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten Ermittler die beiden Wohnsitzlosen im Alter von 30 und 33 Jahren einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die dringend Tatverdächtigen. Sie sitzen nun in Justizvollzugsanstalten ein.

Pierre Gath, Pressesprecher

