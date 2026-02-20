Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Polizei nimmt Autoaufbrecher fest + Einbruch in Apotheke

Stadtallendorf: Polizei nimmt Autoaufbrecher fest

Eine Funkstreife der Polizei in Stadtallendorf nahm am Donnerstag (19. Februar) einen 54-jährigen Autoaufbrecher fest. Die Fahrzeugnutzerin hatte ihn zuvor auf frischer Tat ertappt. Der Dieb schlug gegen 23 Uhr die Heckscheibe ihres in der Niederkleiner Straße geparkten BMW ein. Anschließend entwendete er aus dem Kofferraum diverses Diebesgut. Als die Besitzerin zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den 54-Jährigen. Der Mann flüchtete. Die Frau informierte einen Zeugen, der den Dieb kurz darauf im Nahbereich sichtete und die Polizei verständigte. Sofort entsandte Funkstreifen fahndeten nach dem flüchtigen Täter und nahmen ihn schließlich im Bereich der Niederkleiner Straße fest. Bei der Durchsuchung des 54 Jahre alten Mannes entdeckten die Beamten das Diebesgut aus dem zuvor aufgebrochenen BMW. Zudem fanden sie Aufbruchwerkzeug und mutmaßliches weiteres Diebesgut. Darüber hinaus hatte er zwei Fahrräder dabei. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher. Da der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand, führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Ein Drogenschnelltest hatte zuvor ein positives Ergebnis auf Opiate und Kokain angezeigt. Mangels vorliegender Haftgründe erfolgte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen die Entlassung des 54-Jährigen. Die Ermittler prüfen nun, inwieweit er für weitere Straftaten als Täter in Betracht kommt. Den entstandenen Schaden an dem BMW schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Cölbe: Einbruch in Apotheke

Einbrecher drangen in der Nacht von Donnerstag (19. Februar) auf Freitag (20. Februar) gewaltsam in eine Apotheke in der Kasseler Straße ein. Im Gebäudeinneren versuchten sie eine Verbindungstür zum Verkaufsraum aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand. Unterdessen durchsuchten die Täter die angrenzenden Lagerräume. Ob sie hier Beute machten, muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden wird mit etwa 200 Euro beziffert. Zeugen, denen in der Zeit von Donnerstag (19. Februar) 18.30 Uhr bis Freitag (20. Februar) 7 Uhr verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

