Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Zeugensuche nach Brandstiftung an LKW + Rettungswagen in Graben gerutscht + Erneut Wahlplakate durch Feuer beschädigt

Gießen: Zeugensuche nach Brandstiftung an LKW

Bereits am Samstag (31.1.) brannten in Wieseck fünf LKW auf dem Gelände einer Firma in der Straße Am Siegborn. Um 22.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Feuer. Vor Ort brannten 4 LKW, die nebeneinander geparkt waren, vollständig aus. Ein fünfter wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar, der Schaden wird auf etwa eine Million Euro geschätzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, verletzt wurde niemand.

Brandermittler der Gießener Kriminalpolizei nahmen im Anschluss die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zusammen mit Kollegen des hessischen Landeskriminalamtes konnten sie mittlerweile einen technischen Defekt als Ursache des Feuers ausschließen. Die Ermittler gehen nach den nun vorliegenden Erkenntnissen davon aus, dass die LKW durch eine unbekannte Person absichtlich in Brand gesetzt wurden. Die Hintergründe sowie ein mögliches Motiv sind unklar.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zur Entstehung des Brandes machen? Sind im Bereich Personen oder Fahrzeuge am Abend des 31.1. aufgefallen? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann sonstige Hinweise zu dem Vorfall geben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich/L3358: Rettungswagen in Graben gerutscht

Glücklicherweise ohne Verletzungen endete ein Unfall gestern auf der Landesstraße 3358 bei Lich. Die Besatzung eines Rettungswagens fuhr gegen 11.15 Uhr unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten zu einem Einsatz. Auf schneeglatter Fahrbahn rutsche der Rettungswagen zwischen Lich und Garbenteich zunächst gegen eine Leitplanke. In der Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und blieb schließlich in einem Graben auf der Seite liegen. Am Rettungswagen entstand ein Schaden von etwa 90.000 Euro. Ein Patient befand sich nicht an Bord. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Gießen: Erneut Wahlplakate durch Feuer beschädigt

Gestern Abend gegen 20.50 Uhr steckte eine unbekannte Person zwei Wahlplakat in Brand. Die Plakate der FDP und SPD hingen in der Licher Straße in Höhe der Hausnummer 155. Ob ein Zusammenhang zu vorausgegangenen Sachbeschädigungen ähnlicher Art und an gleicher Stelle besteht, wird aktuell geprüft.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

