Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Durch Dachfenster eingestiegen + Gasflaschen von Firmengelände gestohlen +

Herborn: Durch Dachfenster eingestiegen

Durch ein Dachfenster verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Waldstraße in Uckersdorf. Zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr stiegen die Täter in der Nacht zu Donnerstag (19.02.2026) in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Ob die Unbekannten etwas mitgehen ließen, ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge können der Polizei in Herborn mitgeteilt werden (Tel.: 02772 47050).

Dillenburg: Gasflaschen von Firmengelände gestohlen

Diebe kletterten im Zeitraum von Mittwoch (18.02.2026), 18:15 Uhr bis Donnerstag (19.02.2026), 07:15 Uhr über den Zaun eines Firmengeländes in der Straße "Schelderhütte" in Niederscheld. Auf dem Gelände knackten sie das Schloss eines Metallkäfigs und entwendeten unter anderem Gasflaschen und Dieselkanister. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch unter 02771 9070 an die Polizei in Dillenburg zu wenden.

