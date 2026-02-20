Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Landkreis Gießen: Neue Termine für Fahrradcodierung

Giessen (ots)

Monika Baumgart, Schutzfrau vor Ort für den Bereich Biebertal, Buseck, Lollar, Staufenberg und Wettenberg, bietet Interessierten auch dieses Jahr wieder kostenlose Fahrradcodierungen an. Die ersten Termine stehen nun fest.

Zur Codierung wird benötigt:

- Ihr Fahrrad, E-Bike oder Pedelec. Ultraleichträder sowie Fahrräder mit Carbon-/Kevlar- oder Titanrahmen können bauartbedingt nicht codiert werden! - ein Eigentumsnachweis (Rechnung, Kaufvertrag) - ein persönliches Ausweisdokument - Schlüssel für den Akku (nur E-Bike/ Pedelec)

Die Termine finden statt in:

1. Wettenberg- Krofdorf-Gleiberg:

In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Wettenberg am Montag, den 9.3.2026, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr, Betriebshof Krofdorf-Gleiberg, Turnhallenstraße 9, 35435 Wettenberg Die Codierung ist kostenlos und bedarf keiner Anmeldung.

2. Lollar-Ruttershausen

Fahrradcodieraktion im Rahmen der "Hausausstellung der Weimer GmbH"

am Samstag, 25.4.2026, in der Zeit von 9-17 Uhr in der Wißmarer Straße 32-36, 35457 Lollar (Weimer GmbH). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

3. Wettenberg-Wißmar

Fahrradcodieraktion i.R. "Dampf-und Gatterfest"

am Sonntag, 26.4.2026, in der Zeit von 12 -17 Uhr im Holz- und Technikmuseum Im Schacht 6, 35435 Wettenberg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

4. Gießen

Fahrradcodieraktion bei der Polizeistation Gießen Nord, Berliner Platz 1, 35390 Gießen (Garage neben Parkplatz)

am Donnerstag, 26.3.2026, in der Zeit von 9-16 Uhr

In diesem Fall bittet die Polizei um Anmeldungen unter der Telefonnummer 0641/7006-3758 oder per E-Mail: fahrradcodierung-giessen.ppmh@polizei.hessen.de

Ihre Schutzfrau vor Ort freut sich auf Ihr Interesse!

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell