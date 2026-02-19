Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Polizeistreifen ermitteln Täterverdächtigen nach Automatenaufbrüchen + In Geschäft eingestiegen + Fenster bei Einbruchsversuch beschädigt + Mehrere Gegenstände aus Auto gestohlen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Wetzlar: Polizeistreifen ermitteln Täterverdächtigen nach Automatenaufbrüchen

In einem Automatenkiosk in der Wetzlarer Straße "Neustadt" kam es bereits Dienstagnacht (10. Februar 2026) gegen 1.30 Uhr innerhalb kurzer Zeit zu zwei aufeinanderfolgenden Aufbrüchen. In beiden Fällen zerstörte der Täter die Scheibe eines Automaten und entwendete Alkohol und Vapes. Zügige Ermittlungen einer Funkstreife der Wetzlarer Polizei vor Ort führten die Ordnungshüter zu einem polizeibekannten 44-jährigen Mann aus dem Raum Wetzlar und suchten diesen an seiner Wohnanschrift auf. Dort fanden die Ordnungshüter Tatwerkzeug und Diebesgut und stellten dieses sicher. Gegenüber der Polizeistreife zeigte sich der 44-Jährige geständig. Auf diesen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. (A.J.)

Driedorf: In Geschäft eingestiegen

Durch ein Fenster drangen Einbrecher in ein Geschäft in der Stadionstraße in Driedorf ein. Sie durchsuchten mehrere Schubladen und erbeuteten Münzgeld. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (17.02.2026), 18:45 Uhr und Mittwoch (18.02.2026), 08:45 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Herborn (Tel.: 02772 47050) in Verbindung zu setzen.

Leun: Fenster bei Einbruchsversuch beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Zeit zwischen Dienstag (17.02.2026), 15:00 Uhr und Mittwoch (18.02.2026), 07:30 Uhr ein Fenster eines Hauses "Am Schellkopf" in Leun. Ob die Täter das Gebäude betreten haben und ob sie etwas mitgehen ließen, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei Wetzlar entgegen (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Mehrere Gegenstände aus Auto gestohlen

Einem Dieb gelang es im Zeitraum von Dienstag (17.02.2026), 19:55 Uhr bis Mittwoch (18.02.2026), 06:50 Uhr einen grünen Skoda Enyaq ohne Beschädigung zu öffnen. Das Fahrzeug parkte in der Wetzlarer Uferstraße. Der Täter griff sich aus dem Innenraum des Autos Werkzeug, Kabel und eine Hose. Hinweise bitte unter Tel.: 06441 9180 an die Polizeistation Wetzlar.

Wetzlar: Mit Bierkrug geschlagen

Gegen 20:00 Uhr kam es am Faschingsdienstag (17.02.2026) zu einer gefährlichen Körperverletzung in einer Gaststätte am Haarplatz. Ein Unbekannter schlug einem 29-jährigen Wetzlarer einen Bierkrug ins Gesicht. Der 29-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Zeugen sei der Täter circa 25 Jahre alt und etwas unter 190 cm groß. Die Polizei ermittelt und bittet weitere Zeugen des Vorfalls sich telefonisch unter 06441 9180 zu melden.

