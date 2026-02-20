Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + In leerstehendes Haus eingedrungen + Wärmepumpe geklaut + Ein Leichtverletzter und über 18.000 EUR Schaden +

Giessen (ots)

Altenstadt: In leerstehendes Haus eingedrungen

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Dienstag (17.02.2026), 19:30 Uhr und Donnerstag (19.02.2026), 11:30 Uhr in ein derzeit leerstehendes Wohnhaus in der Straße "Gäßchen" in Höchst an der Nidder ein. Beute machten sie dort nach bisherigem Stand nicht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Ober-Mörlen: Wärmepumpe geklaut

Auf eine Wärmepumpe hatten es Diebe auf einer Baustelle im Ulmenweg in Ober-Mörlen abgesehen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch (18.02.2026), 18:00 Uhr bis Freitag (20.02.2026), 08:30 Uhr. Zeugenhinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib der Wärmepumpe erbittet die Polizeistation Butzbach (Tel.: 06033 70430).

Limeshain: Ein Leichtverletzter und über 18.000 EUR Schaden

Am Donnerstagabend (19.02.2026) befuhr eine 49-jährige BMW-Fahrerin aus Limeshain mit ihrem Fahrzeug die Carlstraße in Rommelhausen. An der Kreuzung zur Ostheimer Straße wollte sie nach links in diese einbiegen. Beim Einbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem Honda eines 61-jährigen Mannes aus Hammersbach, der in Richtung Ortsausgang unterwegs war. Der Honda-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 18.500 EUR geschätzt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

