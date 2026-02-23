Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 22.02.2026, 04:20 Uhr)

Giessen (ots)

Wetzlar: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 22.02.2026, 04:20 Uhr)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Samstagabend (21.02.2026) vermissten 12-Jährigen aus Wetzlar wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder des ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell