Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + In Mehrfamilienhaus eingedrungen + Räuber eingesperrt und überwältigt + Während Urlaub eingebrochen + Aufmerksame Polizeistreife verhindert Diebstahl + u.v.m.

Bad Nauheim: In Mehrfamilienhaus eingedrungen

In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:25 Uhr drang am Samstag (21.02.2026) ein Einbrecher durch eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bad Nauheimer Ringstraße ein. Er durchsuchte mehrere Räume und ließ dabei Schmuck sowie Bargeld mitgehen. In Tatortnähe fiel ein Mann mit dunkler Jacke, heller Hose und heller Kappe auf. Zeugen, denen der beschriebene Mann oder andere verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Räuber eingesperrt und überwältigt

Am Samstag (21.02.2026) betrat ein maskierter Mann gegen 18:45 Uhr ein Möbelhaus in Dortelweil. Er ging zur Kasse und forderte unter Vorhalt eines Schlagstocks Bargeld. Mitarbeiter verriegelten daraufhin die Türen des Möbelhauses. Als der Täter dies bemerkte, versuchte er zu flüchten. Mit dem Schlagstock schlug er gegen eine Tür und verletzte sich dabei an der Hand. Mehrere Mitarbeiter und Kunden überwältigten den Mann, verständigten die Polizei und hielten den Maskierten bis zum Eintreffen der Ordnungshüter fest. Der Täter, ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Offenbach, musste von einem Rettungswagen zur Versorgung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 19-Jährigen wird nun unter anderem wegen versuchter räuberischer Erpressung ermittelt.

Bad Vilbel: Während Urlaub eingebrochen

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Obergasse in Dortelweil nutzten Einbrecher aus und hebelten eine Terrassentür auf. Sie betraten sämtliche Räume des Hauses und erbeuteten Schmuck. Der Tatzeitraum kann auf Samstag (14.02.2026), 15:00 Uhr bis Freitag (20.02.2026), 19:30 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten mit der Friedberger Kriminalpolizei Kontakt aufzunehmen (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Wein aus Restaurant geklaut

Auf mehrere Flaschen Wein hatte es ein Dieb am Freitagvormittag (20.02.2026) in einer Bad Vilbeler Gaststätte abgesehen. Der Unbekannte verschaffte sich gegen 06:30 Uhr über eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt zu dem Restaurant in der Frankfurter Straße. Im Gastraum griff er sich mehrere Flaschen Wein und verließ anschließend das Lokal. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Aufmerksame Polizeistreife verhindert Diebstahl

Beamten der Polizeistation Butzbach fiel am späten Freitagabend (20.02.2026) auf einer Streifenfahrt ein Mann auf, der in der John-F.-Kennedy-Straße in einem aufgebrochenen Altkleidercontainer wühlte. Bei dem Mann fanden die Polizisten zudem Werkzeug, mit dem vermutlich der Container aufgebrochen wurde. Der 59-jährige Butzbacher musste die Streife daraufhin zur Dienststelle begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er noch in der Nacht wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Butzbach: Einbruch in Drogerie

Kurz vor 05:00 Uhr am Sonntagmorgen (22.02.2026) zerstörte ein Dieb eine Schaufensterscheibe einer Drogerie in der Weiseler Straße. Durch das beschädigte Fenster stieg der Täter in den Verkaufsraum ein und stahl eine bislang noch unbekannte Menge an Parfum. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06031 6010 um Hinweise von Zeugen.

Butzbach: Portemonnaie und Zigaretten gestohlen

Gegen 01:30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter am Sonntag (22.02.2026) Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Waldstraße. Der Täter betrat verschiedene Räume und entwendete ein Portemonnaie sowie mehrere Zigarettenschachteln. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Florstadt: Sparschwein erbeutet

Unbekannte öffneten im Zeitraum von Freitag (20.02.2026), 22:30 Uhr bis Samstag (21.02.2026), 13:35 Uhr gewaltsam die Eingangstür einer Gaststätte "Am Mühlberg" in Stammheim. Sie brachen im Gebäude eine Bürotür auf und ließen unter anderem ein Sparschwein mitgehen. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

