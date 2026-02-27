Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl

L84 - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall - 2. Nachtragsmeldung - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Bühl (ots)

Den Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden ist es nach intensiver Ermittlungsarbeit gelungen, das mutmaßliche Verursacherfahrzeug, welches nach dem schweren Unfall vor knapp zwei Wochen (15. Februar) auf der L84 zwischen Steinbach und Bühl vom Unfallort geflüchtet war, ausfindig zu machen. Hinter den Ermittlungen steckte einiges an Fleißarbeit, weshalb auch Beamte des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl und des Polizeireviers Rastatt mit unterstützt haben. Hierbei wurden mehrere Dutzend von in Frage kommenden Fahrzeugen, allesamt blaue Fiat Punto und verteilt im ganzen Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden, überprüft. Teilweise wurde die Halteranschrift betreffender Fahrzeuge mehrfach aufgesucht, bis das zu überprüfende Auto überhaupt festgestellt werden konnte. Nach vielen Anläufen erfolgte dann aber am Mittwoch (25. Februar) der Durchbruch: Der gesuchte Unfallwagen konnte in Sinzheim festgestellt werden. Aufgrund eines fehlendes Fahrzeugteils konnte das Auto mit dem dazugehörigen Passstück eindeutig als das am Unfall beteiligte Fahrzeug bestimmt werden, weshalb es auch beschlagnahmt wurde. Nun gilt es den verantwortlichen Fahrer beweiskräftig zu überführen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der bei dem Unfall schwer verletzte 33 Jahre alte Mann ist auf dem Weg der Besserung. Er konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich verlassen.

/wo

Pressemitteilung vom 19.02.2026, 10:29 Uhr

Bühl / L84 - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Nach dem Unfall in den frühen Sonntagmorgenstunden haben die zwischenzeitlichen Ermittlungen der Verkehrspolizei Baden-Baden ergeben, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen blauen Fiat Punto handeln soll. Dieser dürfte im Frontbereich entsprechende Unfallbeschädigungen aufweisen. Hinweise zu dem Fahrzeug und dem möglichen Fahrer werden an die Verkehrspolizei Baden-Baden, 07221 97230-300, erbeten.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Sonntag, 15. Februar 2026, 06:57 Uhr

Bühl / L84 - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall

In der Nacht des 15.02.2025 gegen 03:05 Uhr kam es auf der L 84 zwischen Steinbach und Bühl zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr nach ersten Erkenntnissen die L 84 von Steinbach kommend in Richtung Bühl und erfasste den 33-jährigen Fußgänger in Höhe der Einmündung Immensteinstraße/Affentaler WG. Dieser befand sich zum Unfallzeitpunkt wohl fußläufig auf der Fahrbahnmitte in Richtung Steinbach. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten 33-Jährigen zu kümmern. Der schwer verletzte Fußgänger wurde durch das DRK in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Verkehrsunfalldienst Baden-Baden hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere zu dem Fußgänger auf der L 84 sowie Hinweise zu einem möglicherweise blauen Fahrzeug mit entsprechenden Unfallschäden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221/97230-0 zu melden.

/AFK

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell