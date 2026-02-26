Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Mann verletzt, gibt es Zeugen? - Nachtragsmeldung -

Ortenberg (ots)

Um Aufschluss zu erhalten, wie sich ein 37 Jahre alter Mann am Fastnachtssonntag auf einer Straßenfastnachtsveranstaltung seine schweren Verletzungen zugezogen hat, wurde ein Rechtsmediziner hinzugezogen. Auch nach dessen Begutachtung bleibt anhand des Gesamtbildes unklar, ob die erlittenen Verletzungen des Mannes im Zusammenhang mit einer Straftat stehen. Möglicherweise kann eine Personengruppe, bestehend aus vier 25 bis 30 Jahre alten Männern, die gegen 19:30 Uhr an der Bushaltestelle der Ortenberger Schule im Bereich der Von-Berckholtz-Straße auf den Bus wartete, weiter zur Aufhellung des Geschehens beitragen. Die mit Sportanzügen im 80er-Jahre-Stil verkleideten Männer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 mit den Ermittlern des Polizeipostens Gengenbach in Verbindung zu setzen.

Pressemitteilung vom 18.02.2026, 16:54 Uhr

Ortenberg - Mann verletzt, gibt es Zeugen?

Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach sind im Zusammenhang mit dem Auffinden eines schwer verletzten Mannes am Sonntagabend auf der Suche nach Hinweisgebern. Bei einer routinemäßigen Fußstreife von Sanitätern durch die Straßen der Fastnachtsveranstaltung sind diese kurz nach 19:30 Uhr auf einen 37-Jährigen gestoßen, der verletzt vor einem Zelt auf dem Boden saß. Wie sich der Mann die Verletzungen zugezogen hat, ist bislang unklar. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit liegen der Polizei keine Erkenntnisse darüber vor, dass die Verletzungen des 37-Jährigen mit einer Straftat in Verbindung stehen. Erste Befragungen von Zeugen ergaben keine Anhaltspunkte auf einen strafrechtlichen Hintergrund. Dennoch stehen noch Untersuchungen aus, die das Geschehen aufhellen sollen. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen zur Aufklärung des Vorfalls gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 bei den Beamten des Polizeipostens Gengenbach oder unter der Rufnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg.

