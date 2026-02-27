PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Entlaufener Hund eingefangen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Oberkirch - Entlaufener Hund eingefangen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Oberkirch (ots)

Aufmerksame Passanten meldeten den Beamten des Polizeipostens Oberkirch am Dienstagnachmittag, dass ein großer schwarzer Hund frei auf der Straße zwischen Oberkirch und Ödsbach herumlaufen würde. Eine ausrückende Streifenbesatzung des Polizeipostens traf wenig später auf einen sehr scheuen Vierbeiner, der trotz einfühlsamer Annäherungsversuche immer wieder davonlief. In der Straße "Grimmersbach" ist es einem offensichtlich hundeerfahrenen Anwohner gelungen, den Streuner anzulocken und zu sich zu nehmen. Durch das Versenden von Bildern des Ausreißers ist des dem tierlieben Helfer über die sozialen Netzwerke gelungen, den Hundebesitzer ausfindig zu machen. Dieser nahm seinen seit Montagabend vermissten Hund freudig in Empfang.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren