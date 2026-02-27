Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Entlaufener Hund eingefangen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Oberkirch (ots)

Aufmerksame Passanten meldeten den Beamten des Polizeipostens Oberkirch am Dienstagnachmittag, dass ein großer schwarzer Hund frei auf der Straße zwischen Oberkirch und Ödsbach herumlaufen würde. Eine ausrückende Streifenbesatzung des Polizeipostens traf wenig später auf einen sehr scheuen Vierbeiner, der trotz einfühlsamer Annäherungsversuche immer wieder davonlief. In der Straße "Grimmersbach" ist es einem offensichtlich hundeerfahrenen Anwohner gelungen, den Streuner anzulocken und zu sich zu nehmen. Durch das Versenden von Bildern des Ausreißers ist des dem tierlieben Helfer über die sozialen Netzwerke gelungen, den Hundebesitzer ausfindig zu machen. Dieser nahm seinen seit Montagabend vermissten Hund freudig in Empfang.

