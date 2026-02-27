Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Seniorin auf dem Nachhauseweg unterstützt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Gernsbach (ots)

Ein besorgter Mitbürger rief am Montagnachmittag die Polizei an und meldete eine ältere Frau, die mit einem Rollator auf der Fahrbahn der Loffenauer Straße lief. Er machte sich Sorgen um die Seniorin, weil sich im Bereich dieses Straßenabschnitts kein Gehweg befinde. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Gaggenau rückten unverzüglich aus und trafen auf eine 89-jährige noch rüstige Spaziergängerin. Sie sei aufgrund einer Fußoperation zwar auf den Rollator angewiesen, wirkte aber insgesamt noch fit. Flankiert von zwei Polizisten wurde die Frau anschließend sicher nach Hause begleitet.

