PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Durmersheim - Mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download

Durmersheim (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann muss nach seiner Festnahme am Dienstag (24. Februar) die kommenden Monate hinter verschlossenen Türen verbringen. Da half dem Enddreißiger auch kein Fluchtversuch, der mit einem Sturz auf die Straße und klickenden Handschellen endete. Beamte des Polizeipostens Bietigheim konnten den mit zwei Haftbefehlen Gesuchten aufspüren und ihn nun hinter Gitter bringen. Neben einer offenstehenden Geldstrafe von 4.500 muss der Festgenommene auch noch eine Haftstrafe von zehn Monaten wegen Computerbetrugs verbüßen. Überdies stießen die Polizisten bei der Festnahme im Flur der Wohnung auf eine Motorsäge sowie ein Schlagschrauber-Set. Ob die sichergestellten Werkzeuge mit Straftaten in Verbindung zu bringen sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren