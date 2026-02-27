Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Durmersheim (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann muss nach seiner Festnahme am Dienstag (24. Februar) die kommenden Monate hinter verschlossenen Türen verbringen. Da half dem Enddreißiger auch kein Fluchtversuch, der mit einem Sturz auf die Straße und klickenden Handschellen endete. Beamte des Polizeipostens Bietigheim konnten den mit zwei Haftbefehlen Gesuchten aufspüren und ihn nun hinter Gitter bringen. Neben einer offenstehenden Geldstrafe von 4.500 muss der Festgenommene auch noch eine Haftstrafe von zehn Monaten wegen Computerbetrugs verbüßen. Überdies stießen die Polizisten bei der Festnahme im Flur der Wohnung auf eine Motorsäge sowie ein Schlagschrauber-Set. Ob die sichergestellten Werkzeuge mit Straftaten in Verbindung zu bringen sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell