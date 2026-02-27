Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B3 - Gefährlich und verantwortungslos

Wer wurde gefährdet?

Baden-Baden (ots)

Das überaus verantwortungslose Fahrverhalten im Zusammenhang mit einer Flucht vor einer Polizeikontrolle zieht für einen Autofahrer nun Anzeigen wegen verschiedener Verstöße nach sich. Während einer Streifenfahrt von zivilen Beamten der Bundespolizeiinspektion Offenburg auf der B3 in der Nähe von Baden-Baden fiel der Streife am Donnerstagvormittag ein Renault-Fahrer auf, den sie gegen 11:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Nachdem die Beamten sich als Polizei ausgewiesen hatten, ignorierte der 37-Jährige sämtliche Anhaltesignale und begann, sein Fahrzeug zu beschleunigen. Der Renault-Lenker fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überholte mehrere Verkehrsteilnehmer rechtswidrig. Er erreichte hierbei Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 140 Stundenkilometer. Durch seine Fahrweise zwang er andere Verkehrsteilnehmer zu riskanten Bremsmanövern und missachtete überdies mehrere rote Ampeln. Auf Höhe Haueneberstein verließ er die B3 in Richtung Bertha-Benz-Straße und befuhr einen Kreisverkehr in die entgegengesetzte Richtung. Als die Polizeibeamten den 37-Jährigen schließlich stoppen und kontrollieren konnten, stellten sie fest, dass der Fahrer offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zudem war das am Wagen angebrachte Kennzeichen keinem Fahrzeug zugeteilt und der 37-Jährige ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und/oder Verkehrsteilnehmer, die durch die gefährliche Fahrweise des Renault-Lenkers gefährdet wurden, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 680-0.

