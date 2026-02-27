Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Erfolgreiche Fahndung

Offenburg (ots)

Ein mutmaßlich räuberischer Diebstahl auf einen Paketauslieferer hat am Freitagvormittag im Bereich des Marktplatzes eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei männliche Personen gegen 11 Uhr Pakete und ein Handy aus einem Auslieferungsfahrzeug an sich genommen haben. Als der Fahrer zurückkehrte und die Männer überraschte, soll er geschlagen und hierdurch leicht verletzt worden sein. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung stieß eine Streife des Polizeireviers Offenburg nach einem Zeugenhinweis in der Gaswerkstraße auf einen Verdächtigen. Dem 31-Jährigen wurde die vorläufige Festnahme erklärt und für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Die Personalien des Hinweisgebers, ein etwa 60 bis 70 Jahre alter Mann, unterwegs mit einem weißen Auto, möglicherweise mit einem VW Caddy mit Aufdruck eines Firmenemblems, konnten wegen der durchzuführenden Festnahme nicht mehr erhoben werden. Der Mann und auch andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg oder unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden. Die Ermittlungen zu dem noch flüchtigen Mittäter dauern an.

