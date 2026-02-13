Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter aufgrund Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) fest

Rheinmünster (ots)

Am 12. Februar nahm die Bundespolizei im Rahmen der Kontrolle eines Fluges aus Rumänien am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen rumänischen Staatsangehörigen auf Grundlage von PNR-Daten fest. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Betruges vor. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und somit eine 10-tägige Haftstrafe abwenden.

Hintergrund:

Bereits seit 2017 sind Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, für alle grenzüberschreitenden kommerziellen Flüge Daten ihrer Reisegäste an das Bundeskriminalamt zu übermitteln. Dabei geht es hauptsächlich um sogenannte PNR-Daten (Passenger Name Records), die bei der Buchung einer Reise anfallen (u.a. Namen des Reisenden oder Abflugdatum). Mehrere Partnerbehörden überprüfen diese Daten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung terroristischer Straftaten sowie schwerer Kriminalität. Bei erkannten Fahndungstreffern werden die Daten an die Bundespolizei für weitere Maßnahmen übermittelt (z.B. Einreiseverweigerungen oder Festnahmen).

