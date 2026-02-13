PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter aufgrund Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) fest

Rheinmünster (ots)

Am 12. Februar nahm die Bundespolizei im Rahmen der Kontrolle eines Fluges aus Rumänien am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen rumänischen Staatsangehörigen auf Grundlage von PNR-Daten fest. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Betruges vor. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und somit eine 10-tägige Haftstrafe abwenden.

Hintergrund:

Bereits seit 2017 sind Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, für alle grenzüberschreitenden kommerziellen Flüge Daten ihrer Reisegäste an das Bundeskriminalamt zu übermitteln. Dabei geht es hauptsächlich um sogenannte PNR-Daten (Passenger Name Records), die bei der Buchung einer Reise anfallen (u.a. Namen des Reisenden oder Abflugdatum). Mehrere Partnerbehörden überprüfen diese Daten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung terroristischer Straftaten sowie schwerer Kriminalität. Bei erkannten Fahndungstreffern werden die Daten an die Bundespolizei für weitere Maßnahmen übermittelt (z.B. Einreiseverweigerungen oder Festnahmen).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 09:41

    BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Kehl (ots) - Am 11. Februar 2026 wurde ein ungarischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernzug beim Halt im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 43-Jährigen ein Haftbefehl wegen Unterschlagung vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 09:17

    BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Bundespolizei stellt Totalfälschung fest

    Kehl (ots) - Am 11. Februar 2026 stellte die Bundespolizei bei einem tunesischen Staatsangehörigen eine Urkundenfälschung sowie eine damit einhergehende versuchte unerlaubte Einreise nach Deutschland fest. Der 37-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Straßburg nach Kehl gereist und wurde dort von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren