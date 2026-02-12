PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 511 Tage Freiheitsstrafe: 34-Jähriger griff Bundespolizisten nach Eröffnung seines Haftbefehls an

Offenburg (ots)

Ein deutscher Staatsangehöriger griff Beamten der Bundespolizei nach der Eröffnung seines Haftbefehls an. Der 34-Jährige wurde am 11. Februar 2026 am Bahnhof Offenburg von den Beamten kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten diese fest, dass der Mann aufgrund eines Haftbefehls wegen räuberischen Diebstahls mit einer Freiheitsstrafe von 511 Tagen gesucht wurde. Nach der Eröffnung des Haftbefehls gab der Mann vor, ihm sei übel, und brach zusammen. Die Beamten verständigten den Rettungsdienst. Während die Beamten Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführten, griff der Mann die Beamten an und leistete heftigen Widerstand. Nur durch das Hinzuziehen weiterer Streifen konnte der Widerstand gebrochen werden. Der Mann wurde durchsucht. Dabei wurde eine geringe Menge Kokain gefunden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwartet eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Beamten blieben dienstfähig.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

