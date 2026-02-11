Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Fernzug - Haft wegen Erschleichen von Leistungen
Kehl (ots)
Am Dienstagabend (10.02.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernzug beim Sonderhalt in Kehl. Dabei wies sich ein 32-Jähriger mit seiner rumänischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Erschleichen von Leistungen. Da der rumänische Staatsangehörige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise für 10 Tage in Haft.
