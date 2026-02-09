PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftstrafe abgewendet

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 7. Februar an der Kehler Europabrücke einen 24-Jährigen festgenommen. Gegen den französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Beleidigung. Durch die Bezahlung der Geldstrafe, konnte eine 30-tägige Haftstrafe abgewendet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

