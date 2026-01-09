PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung im Zug

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend (8. Januar) ereignete sich gegen 21:40 Uhr im Zug auf der Fahrstrecke vom Hauptbahnhof Mannheim zum Hauptbahnhof Heidelberg ein Vorfall, bei dem mehrere Straftaten begangen wurden.

Zwei unbekannte männliche Personen fuhren mit dem Regionalexpress von Mannheim nach Heidelberg. Während der Fahrt wurden nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Reisende angepöbelt und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde eine unbeteiligte weibliche Reisende durch eine geworfene Bierdose am Kopf getroffen. Nach der Ankunft des Zuges in Heidelberg konnten die beiden unbekannten Personen flüchten und entwendeten kurz zuvor noch eine Tasche eines Reisenden.

Die Bundespolizei sucht nun dringend nach Zeugen und Geschädigten, insbesondere nach den Reisenden, die von den Tatverdächtigen angepöbelt oder körperlich attackiert wurden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 120160 sowie über das Hinweisformular auf www.bundespolizei.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Manuel Jung
Telefon: 0721 12016 107
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

