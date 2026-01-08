Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann in hilfloser Lage leistet Widerstand am Bahnhof

Karlsruhe (ots)

Mittwochabend (7. Januar) ist es am Karlsruher Hauptbahnhof im Bereich der Straßenbahnen zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und Rettungskräfte gekommen. Einen 26-jährigen Rettungssanitäter verletzte der Tatverdächtige hierbei am Kinn.

Gegen 21:20 Uhr trafen Beamte der Bundespolizei den 21-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen an der Straßenbahnhaltestelle in einer hilflosen Lage an. Eine Begleitperson sagte aus, dass der Mann zuvor Alkohol, wie auch Tabletten konsumierte. Die Beamten alarmierten umgehend den Rettungsdienst.

Im Rettungswagen schlug und trat der 21-Jährige unvermittelt um sich und verletzte dabei einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes am Kinn. Nur mit erheblichem Kraftaufwand gelang es, den Mann zu fixieren und unter polizeilicher Begleitung ins Krankenhaus zu bringen.

Die eingesetzten Kräfte blieben allesamt dienstfähig. Auf den 21-Jährigen kommen nun Strafanzeigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu. Er blieb für weitere Behandlungen im Krankenhaus.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell