PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann in hilfloser Lage leistet Widerstand am Bahnhof

Karlsruhe (ots)

Mittwochabend (7. Januar) ist es am Karlsruher Hauptbahnhof im Bereich der Straßenbahnen zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und Rettungskräfte gekommen. Einen 26-jährigen Rettungssanitäter verletzte der Tatverdächtige hierbei am Kinn.

Gegen 21:20 Uhr trafen Beamte der Bundespolizei den 21-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen an der Straßenbahnhaltestelle in einer hilflosen Lage an. Eine Begleitperson sagte aus, dass der Mann zuvor Alkohol, wie auch Tabletten konsumierte. Die Beamten alarmierten umgehend den Rettungsdienst.

Im Rettungswagen schlug und trat der 21-Jährige unvermittelt um sich und verletzte dabei einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes am Kinn. Nur mit erheblichem Kraftaufwand gelang es, den Mann zu fixieren und unter polizeilicher Begleitung ins Krankenhaus zu bringen.

Die eingesetzten Kräfte blieben allesamt dienstfähig. Auf den 21-Jährigen kommen nun Strafanzeigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu. Er blieb für weitere Behandlungen im Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 13:05

    BPOLI-KA: Bedrohung im Zug nach Mannheim

    Mannheim (ots) - Am späten Montagabend (5. Januar) hat ein Mann Reisende bedroht und sich einem Fahrtausschluss durch die Deutsche Bahn widersetzt. Bei anschließenden Maßnahmen durch die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof, griff er einen Beamten an und wurde später in eine Spezialklinik verbracht. Bisherigen Ermittlungen zufolge bedrohte ein 25-jähriger deutscher Staatsangehöriger Reisende im RE70 auf der ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:08

    BPOLI-KA: Sexuelle Belästigung am Bahnhof Bruchsal - Geschädigte gesucht

    Bruchsal (ots) - Sonntagabend (4. Januar) hat eine Zeugin die Bundespolizei über eine sexuelle Belästigung im Bahnhof Bruchsal informiert. Beamte vor Ort stellten neben der Hinweisgeberin auch den Tatverdächtigen fest. Zwei möglicherweise geschädigte Frauen werden noch gesucht. Gegen 21:15 Uhr soll sich der 58-jährige rumänische Staatsangehörige zwei bislang ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:13

    BPOLI-KA: Bedrohung im Zug Richtung Bruchsal - Zeugen gesucht

    Graben-Neudorf/Bruchsal (ots) - Freitagnachmittag (26. Dezember) ist es in der S 33 von Graben-Neudorf nach Bruchsal zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen. Die Bundespolizei sucht Zeugen und eine möglicherweise geschädigte Frau. Ein 22-jähriger kroatischer Staatsangehöriger wurde gegen 15:15 Uhr Zeuge, wie zwei bislang unbekannte Männer eine Frau in der S 33 belästigten und ging dazwischen. Einer der Männer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren