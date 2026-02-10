Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verdacht der Visaerschleichung - Einreise verweigert

Rheinmünster (ots)

Am Montagvormittag (09.02.26) hat die Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einem pakistanischen Staatsangehörigen die Einreise verweigert.

Der 22-Jährige wies sich bei der Einreise aus London mit seinem pakistanischen Reisepass und einem in einer deutschen Botschaft ausgestellten Touristenvisum aus. Wie Ermittlungen ergaben, hatten sich bereits während der Antragstellung die Reisepläne des Mannes maßgeblich geändert. Daraufhin hatte er das für die Erteilung des Visum notwendige Rückflugticket und die Hotelreservierung storniert, ohne die Behörden in Kenntnis zu setzen. Somit bestand der Verdacht der Visaerschleichung was zur Verweigerung der Einreise führte. Das Visum wurde annulliert und der junge Mann am Abend nach London zurückgewiesen.

