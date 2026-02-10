PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verdacht der Visaerschleichung - Einreise verweigert

Rheinmünster (ots)

Am Montagvormittag (09.02.26) hat die Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einem pakistanischen Staatsangehörigen die Einreise verweigert.

Der 22-Jährige wies sich bei der Einreise aus London mit seinem pakistanischen Reisepass und einem in einer deutschen Botschaft ausgestellten Touristenvisum aus. Wie Ermittlungen ergaben, hatten sich bereits während der Antragstellung die Reisepläne des Mannes maßgeblich geändert. Daraufhin hatte er das für die Erteilung des Visum notwendige Rückflugticket und die Hotelreservierung storniert, ohne die Behörden in Kenntnis zu setzen. Somit bestand der Verdacht der Visaerschleichung was zur Verweigerung der Einreise führte. Das Visum wurde annulliert und der junge Mann am Abend nach London zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 10:12

    BPOLI-OG: Haftstrafe abgewendet

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 7. Februar an der Kehler Europabrücke einen 24-Jährigen festgenommen. Gegen den französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Beleidigung. Durch die Bezahlung der Geldstrafe, konnte eine 30-tägige Haftstrafe abgewendet werden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:09

    BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus aus Frankreich

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 7. Februar bei der Kontrolle eines Fernreisebusses aus Frankreich an der Kehler Europabrücke einen 30-Jährigen festgenommen. Gegen den rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 13 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:06

    BPOLI-OG: Geldstrafe bezahlt/24-Jähriger nach Frankreich zurückgewiesen

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 7. Februar bei der Kontrolle einer Straßenbahn aus Frankreich in Kehl einen 24-Jährigen festgenommen. Gegen den afghanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Straßenverkehrsgefährdung. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 80-tägige Haftstrafe abwenden. Da der 24-Jährige die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren