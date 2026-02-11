Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise/ Zurückweisung nach Skopje

Rheinmünster (ots)

Am Dienstagnachmittag (10.02.26) erschien ein 61-Jähriger am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus Skopje. Der Mann wies sich mit seinem mazedonischen Reisepass aus. Nach Prüfung der im Pass angebrachten Stempel, ergab sich der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Der Mann hatte sich bereits 92 Tage innerhalb der letzten 180 Tage im Schengenraum aufgehalten. Ein weiterer Aufenthalt hätte damit einen längerfristigen Aufenthalt dargestellt. Da er für die Einreise keine weiteren aufenthaltslegitimierende Dokumente vorweisen konnte, wurde ihm die Einreise verweigert. Er wurde am Mittwochmorgen über den Stuttgarter Flughafen nach Skopje zurückgewiesen.

