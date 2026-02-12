PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Bundespolizei stellt Totalfälschung fest

Kehl (ots)

Am 11. Februar 2026 stellte die Bundespolizei bei einem tunesischen Staatsangehörigen eine Urkundenfälschung sowie eine damit einhergehende versuchte unerlaubte Einreise nach Deutschland fest. Der 37-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Straßburg nach Kehl gereist und wurde dort von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Der Mann wies sich gegenüber den Beamten mit einem Foto einer italienischen Identitätskarte aus. Bei der genaueren Betrachtung des Dokuments stellten die Beamten fest, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Bei der Durchsuchung des Mannes nach Identitätspapieren wurde ein tunesischer Reisepass aufgefunden. Andere Dokumente, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen würden, konnte er nicht vorlegen. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde ihm die Einreise nach Deutschland verweigert. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und versuchter unerlaubter Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

