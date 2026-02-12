PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kehl (ots)

Am 11. Februar 2026 wurde ein ungarischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernzug beim Halt im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 43-Jährigen ein Haftbefehl wegen Unterschlagung vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbüßt er nun eine 30-tägige Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

