PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere verfassungswidrige Farbschmierereien in Nordholz - Zeugenaufruf (Foto im Anhang).

POL-CUX: Mehrere verfassungswidrige Farbschmierereien in Nordholz - Zeugenaufruf (Foto im Anhang).
  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Nordholz. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17./18.02.2026) sprühten unbekannte Täter an verschiedenen Orten in Nordholz unter anderem mehrere rechtsradikale Aussprüche und Hakenkreuze an verschiedenen Stellen. Betroffen waren unter anderem Bushaltestellen, Stromkästen oder auch Werbebanner verschiedener Unternehmen Hierdurch entstanden hohe Sachschäden.

Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 13:32

    POL-CUX: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am gestrigen Mittwochabend (19.02.2026) kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Grodener Chaussee in Cuxhaven. Ein 52-jähriger Cuxhavener wollte hierbei mit seinem PKW Peugeot zwischen zwei noch fahrenden PKW (VW und Ford) hindurchfahren und kollidierte hierbei mit beiden Fahrzeugen. Durch den Unfall wurden ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:23

    POL-CUX: Räuberischer Diebstahl in einem Einfamilienhaus in Langen - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Geestland/Langen. Am gestrigen Mittwoch (18.02.2026) betraten gegen 09:45 Uhr zwei bislang unbekannte, männliche Personen ein Einfamilienhaus in der Sieverner Straße in Langen und entwendeten ein Wertgelass. Hierbei wurden Sie von einem 24-jährigen Anwohner im Haus überrascht. Die Täter schubsten den jungen Mann zur Seite und flüchteten über die ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 08:56

    POL-CUX: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau aus Osterholz

    Cuxhaven (ots) - Osterholz-Scharmbeck. Die vermisste Frau konnte wohlbehalten in Osterholz-Scharmbeck angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten darum das Foto und die persönlichen Informationen nicht weiter zu verbreiten. Vielen Dank für die Mithilfe! Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Presse- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren