POL-CUX: Mehrere verfassungswidrige Farbschmierereien in Nordholz - Zeugenaufruf (Foto im Anhang).
Cuxhaven (ots)
Wurster Nordseeküste/Nordholz. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17./18.02.2026) sprühten unbekannte Täter an verschiedenen Orten in Nordholz unter anderem mehrere rechtsradikale Aussprüche und Hakenkreuze an verschiedenen Stellen. Betroffen waren unter anderem Bushaltestellen, Stromkästen oder auch Werbebanner verschiedener Unternehmen Hierdurch entstanden hohe Sachschäden.
Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell