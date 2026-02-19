Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Räuberischer Diebstahl in einem Einfamilienhaus in Langen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am gestrigen Mittwoch (18.02.2026) betraten gegen 09:45 Uhr zwei bislang unbekannte, männliche Personen ein Einfamilienhaus in der Sieverner Straße in Langen und entwendeten ein Wertgelass. Hierbei wurden Sie von einem 24-jährigen Anwohner im Haus überrascht. Die Täter schubsten den jungen Mann zur Seite und flüchteten über die Sieverner Straße in Richtung der Straße Auf dem Heidacker.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder zu einem möglichen Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

