Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau aus Osterholz

Cuxhaven (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Die vermisste Frau konnte wohlbehalten in Osterholz-Scharmbeck angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten darum das Foto und die persönlichen Informationen nicht weiter zu verbreiten.

Vielen Dank für die Mithilfe!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

