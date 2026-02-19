Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau aus Osterholz

Cuxhaven (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Die vermisste Frau konnte wohlbehalten in Osterholz-Scharmbeck angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten darum das Foto und die persönlichen Informationen nicht weiter zu verbreiten.

Vielen Dank für die Mithilfe!

