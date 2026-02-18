Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus in Stotel - Ein Anwohner schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Gebäudebegehung bringt Cannabis-Plantage ans Licht (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. Am heutigen Mittwochmorgen (18.02.2026) kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Brandausbruch in einer Erdgeschosswohnung in der Fleester Straße in Loxstedt-Stotel.

Durch die Feuerwehr wurde ein 43-jähriger Anwohner aus der Wohnung gerettet. Der Mann wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen.

In der brandbetroffenen Wohnung entstanden hohe Sachschäden, diese ist nicht bewohnbar. An den weiteren Wohnungen entstand kein Schaden.

Als im Gebäude die weiteren Wohnungen nach weiteren Personen abgesucht wurden, wurde im Obergeschoss eine umfangreiche Cannabis-Plantage festgestellt (siehe Foto). Die Folgemaßnahmen hierzu, unter anderem mit Unterstützung des THW Bremerhaven sowie die Ermittlungen zum entsprechenden Nutzer der Wohnung, dauern an.

Ebenso dauern die Ermittlungen zur Brandursache an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell