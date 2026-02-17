Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zahlreiche Glätteunfälle im Bereich des Kommissariats Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/Wurster Nordseeküste/BAB27. Am gestrigen Montag (17.02.2026 ereigneten sich allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Geestland 22 Glätteunfälle. Eine winterglatte Fahrbahn in Verbindung mit zu geringen Sicherheitsabständen, Fehlern beim Überholen oder nicht angepasste Geschwindigkeit waren die Ursache.

Glücklicherweise wurden nur wenige Personen hierbei leicht verletzt, hauptsächlich handelte es sich um Blechschäden.

Wir appellieren daher weiterhin bei den aktuellen Witterungsverhältnissen entsprechend angepasst zu fahren.

