Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Extreme Hochgeschwindigkeitsfahrt auf der B73 - Führerschein sichergestellt

Cuxhaven (ots)

Belum. Am Sonntag (15.02.2026) fuhr ein 23-jähriger Cuxhavener als Fahrer eines PKW BMW gegen 21:50 Uhr auf der B 73 in Hemmoor an einem zivilen Streifenwagen der Polizei mit offenkundig überhöhter Geschwindigkeit vorbei. Die Beamten entschlossen sich den Fahrer zu kontrollieren und versuchten zum BMW aufzuschließen. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Cuxhaven fort, wobei er ein Geschwindigkeitsdisplay passiert, dass einen Wert von über 140 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft anzeigte. Auf der weiteren Fahrt von Hemmoor nach Cadenberge war es den Beamten nicht möglich zu dem BMW auszuschließen. Obwohl der Streifenwagen eine Geschwindigkeit von rund 200 km/h erreichte, verringerte sich der Abstand zwischen den Fahrzeugen zunächst nicht. Daran änderte auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h auf der genannten Strecke nichts.

Erst in Belum konnte der Fahrer gestoppt werden, der offenkundig noch nicht bemerkt hatte, dass er von der Polizei verfolgt wurde. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

