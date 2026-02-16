Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse glättebedingte Verkehrsunfälle im Landkreis und auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/BAB27. Am heutigen Montagmorgen gab es im gesamten Cuxland wie angekündigt wieder stärkere Schneefälle. Trotz diverser Hinweise zur Wetterlage und dem Appell langsam und witterungsangepasst zu fahren kam es bis 11:00 Uhr bereits zu 12 Glätteunfällen im gesamten Cuxland und auf der BAB27.

In den meisten Fällen blieb es glücklicherweise bei Blechschäden. Bei drei Unfällen auf der BAB, um 08:25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven Zentrum, um 09:50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede und um 10:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde wurde jeweils eine Person leicht verletzt.

Durch die Unfälle kam es auch zu Verkehrsbehinderungen. Aktuell ist die BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Altenwalde und Nordholz und zwischen Schwanewede und Ihlpohl jeweils nach einem LKW Unfall halbseitig gesperrt. Für die Bergung kann es auch jeweils zu kurzfristigen Vollsperrungen kommen.

Fahrt bitte weiterhin aufmerksam und vorausschauend. Für die Nachmittags- und Abendstunden sind weitere Schneefälle angekündigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell