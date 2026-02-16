Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Ostehalle in Geversdorf - Hoher Schaden - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geversdorf. Am Samstag (14.02.2026)gegen 01:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Ostehalle in Geversdorf. Dabei verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt. Die Halle war anlässlich der jährlich stattfindenden Preismaskerade bereits entsprechend präpariert und ausgestattet. Die Täter entwendeten alkoholische Getränke und technisches Equipment im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro. Auch am Gebäude entstand ein Sachschaden. Trotz alledem konnte die Preismaskerade wie gewohnt durchgeführt und das schönste Kostüm prämiert werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell