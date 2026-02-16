Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Holzstapels an Einfamilienhaus in Hemmoor - Mutige Ersthelfer verhindern schlimmeres

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. In der Nacht zu Sonntag (15.02.2026) kam es gegen 00:20 Uhr zu einem Brandausbruch an einem Stapel Feuerholz an einem Einfamilienhaus im Ginsterweg in Hemmoor. Nachbarn hatten das Feuer entdeckt und umgehend die Feuerwehr informiert. Weiter hatten Sie versucht das Feuer mit eigenen Feuerlöschern einzudämmen und die beiden Anwohner, 86 und 89 Jahre alt, aus dem Haus geholt. Obwohl das Feuer auf die Hausfassade übergriff, konnte die Feuerwehr schlimmeres verhindern. Die beien mutigen Ersthelfer (beide 23 Jahre alt) wurden mit leichten Verletzungen (durch eingeatmete Rauchgase) in ein Krankenhaus gebracht. Das Senioren-Ehepaar blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

